Beşiktaşlılar Derneği, Düzce'de Okulun İhtiyaçlarını Karşıladı

Düzce (İHA) – 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Düzce grubu üyeleri, Aydınpınar Köyü'nde bulunan Çakır Hacı İbrahim Köyü ilkokulunun boya, badana ve spor alanı eksikliklerini giderdi. Köy halkı Beşiktaşlıların desteğinden memnun olurken, Galatasaraylı bir kadın mutluluğundan "Allah onlara da şampiyonluk nasip etsin" diyerek kahkahalar attı.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Düzce Grubu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi eksikleri olan Çakır Hacı İbrahim Köyü İlkokulu'na gitti. Okuldaki boya, badana eksiğini gideren dernek üyeleri ayrıca okul bahçesine çocukların spor yapacakları futbol, voleybol ve basketbol sahaları yaptılar. Ayrıca sponsorlar desteği ile okula top, file gibi spor malzemeleri götürdü.

Köy çocukları ise Beşiktaşlılara sürpriz yaptı ve Beşiktaşlı futbolcuların isimlerini elleriyle penyelerine yazarak, futbol maçı yaptı.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, çocukların motivasyonunun artması için çalıştıklarını ifade ederek "Bugün tüm Beşiktaşlı dostlarımızla beraber, öncelikle 1903 Beşiktaşlılar Derneği olarak, sonrasında bizim Çarşı Düzce topluluğu olarak birlik, beraberlik içerisinde Düzce Aydınpınar Köyü'nde Çakır Hacı İbrahim İlkokulu'na geldik. Öncesinde gelip burada bir araştırma yaptık. Köy muhtarımızla birlikte okulumuzun ihtiyaçlarını belirledik. Sonrasında boya badana yaptık. Okulu yeni sezona daha temiz bir şekilde hazırlamak için, çocukların motivasyonunu daha fazla arttırmak için böyle bir hazırlık yaptık. Sadece Beşiktaşlı dostlarımız değil tüm iş insanları bize destek oldu. STK'lar bizimle el ele verdi. Sponsorlarımızla spor ürünleri getirdik. Sağ olsunlar köy halkı da bizi çok iyi ağırladılar. Herkes bizimle oldu ve çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Onursal başkanımız Süleyman Seba bize şunu öğretti. Sportif faaliyetlerden, sportif başarılardan ziyade iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz felsefesi ile biz çalışmalarımıza önce Türk vatandaşı olarak, sorumluluklarımızın bilincinde olarak her zaman halkımıza, insanlarımıza, çocuklarımıza neler yapabilirsek, yapmaya gayret ediyoruz. Biz çocuklara burada futbol, voleybol ve basketbol sahası kurduk" dedi.

Köy okuluna giden çocuklarda mutlu olduklarını söyleyerek, "Çok iyiydi. Kendilerine çok teşekkür ederim. İyiydi ama ben Fenerbahçeliyim. Ama birlik ve beraberliğin önemli olduğunu biliyoruz. Bugün çok eğlendik, çok güzeldi. Herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Hem köy halkından hem de okul velisi olan Yeşim Altun ise Galatasaray taraftarı çıktı. Altun, Beşiktaş'ın da şampiyon olması yönünde dua ederek "Düzceli Beşiktaşlılara çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Zaten köyümüz okulu ve bizim için büyük ihtiyaçtı. Bu ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz, yolları açık olsun. Allah onlara da şampiyonluk nasip etsin" dedi ve kahkahalar attı. - DÜZCE