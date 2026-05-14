Bes Üyeleri Gaziantep'te Eylem Yaptı: Kamu Emekçileri ve Emeklilerin Koşullarının İyileştirilmesini İstediler

(GAZİANTEP) – BES Gaziantep Şubesi üyeleri, SGK İl Müdürlüğü önünde yaptıkları basın açıklamasında, aylık bağlama oranının yeniden yüzde 75'e çıkarılmasını, en düşük emekli aylığının en düşük memur maaşından az olmamasını ve 3600 ek göstergenin tüm kamu emekçilerine uygulanmasını talep etti.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Gaziantep Şubesi üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenleyerek 5510 sayılı yasa başta olmak üzere kamu emekçilerinin emeklilik haklarında yaşanan kayıpları protesto ettiler.

BES Gaziantep Şube Başkanı İsmet Karatay, sendika üyeleri adına yaptığı açıklamada, 2006 yılında "reform" söylemleriyle kurulan SGK'nın bugün toplum yararından uzaklaştığını belirterek, kurumun özel sağlık sektörü ve ilaç şirketlerine kaynak aktaran bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

Emekli aylıklarının yıllar içinde ciddi şekilde eridiğini belirten Karatay, 2003 yılında asgari ücretin yüzde 36 üzerinde olan emekli aylıklarının, bugün asgari ücretin yüzde 22 altına düştüğünü anımsattı.

Karatay, 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile birlikte kamu emekçilerinin emeklilik haklarında önemli kayıplar yaşandığını belirterek, aylık bağlama oranının yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürüldüğüne, emeklilik yaşının ise kademeli olarak 65'e çıkarılacağına işaret etti.

Kamu çalışanlarının aylıklarının önemli bölümünün prime esas kazanca dahil edilmediğini aktaran Karatay, bunun "yasal kayıt dışılık" anlamına geldiğini söyledi. Karatay, uygulama nedeniyle SGK'nın yılda yaklaşık 450 milyar lira gelir kaybına uğradığını iddia etti.

Seyyanen zam dahil tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını talep ettiklerini aktaran Karatay, aylık bağlama oranının yeniden yüzde 75'e çıkarılmasını, en düşük emekli aylığının en düşük memur maaşından az olmamasının sağlanmasını ve 3600 ek göstergenin tüm kamu emekçilerine uygulanmasını istediklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA