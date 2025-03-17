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Bergama Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi İzmir Şampiyonu

Bergama Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi İzmir Şampiyonu
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Bergama Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada İzmir İl Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Antrenör Hasan Türken liderliğindeki kadın ekip, 28 ekip arasından birinci oldu.

Bergama Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, katıldıkları yarışmada İzmir şampiyonu oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Halk Oyunları Yarışması'nda Bergama'yı temsil eden Bergama Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, büyük bir başarıya imza attı. Antrenör Hasan Türken yönetimindeki Bergama yöresi kadın ekibi, 28 ekibin katıldığı yarışmada İzmir İl Şampiyonu oldu. Bergama'nın kültürel mirasını başarıyla sahneye taşıyan Bergama Spor Kulübü Halk Oyunları ekibinin başarısı ilçede takdirle karşılandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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