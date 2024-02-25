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Berat Gecesi Afyonkarahisar'da Huşu İçinde Geçti

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen programda cemaat, ellerini semaya açarak şükür ve af dilemek için dua etti. Şuhut ilçesinde ise vatandaşlar camilere akın etti ve Büyük Camide program yapıldı. Camiler tıklım tıklım dolarken, bazı vatandaşlar avlularda ibadet etmek zorunda kaldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşayarak ağladı. Program sonrasında ise vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Berat Gecesi Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen program ile huşu içinde geçerken, cemaat ellerini şükür ve af dilemek için semaya açtı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Berat Kandili Türkiye'nin dört bir yerinde idrak edilirken, Şuhut ilçesinde de Büyük Camide program yapıldı. Camileri tıklım tıklım dolduran Şuhutlu vatandaşların bazıları camilerde yer bulamayınca avlularda ibadet etti. Büyük Camide din adamları tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, ardından ilahilerle devam etti. Program esnasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşayarak ağladıkları gözlemlendi. Program sonrasında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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