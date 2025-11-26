Haberler

Belçika'da Genel Grev Hayatı Durma Noktasına Getirdi

Belçika'da Genel Grev Hayatı Durma Noktasına Getirdi
Güncelleme:
Belçika'da Federal hükümetin ekonomi politikalarına karşı düzenlenen genel grev üçüncü gününe girdi. Toplu ulaşım, demiryolları, havaalanları, okullar ve sağlık hizmetleri gibi pek çok sektörde iş bırakıldı. Ülkede yığınlaşan çöpler ve grevin etkileri gözlemleniyor.

Belçika'da üçüncü gününe giren genel grevde toplu ulaşım, demiryolları, havaalanları, okullar, hastaneler ve özel sektör çalışanlarının iş bırakmasıyla hayat adeta durma noktasına geldi. Ülkede günlerdir toplanmayan çöpler sokaklarda yığıldı.

Belçika'da Federal hükümetin ekonomi politikalarından rahatsız olan çalışanlar, söz konusu politikaları protesto etmek ve sosyal dayanışma mesajı vermek üzere tüm sendikaların ortak çağrısıyla 3 günlük genel greve gitti. Pazartesi günü ilk olarak toplu taşıma ve tren seferlerinin durmasıyla başlayan greve ikinci gününde okullar dahil oldu. Grevin üçüncü gününde ise havaalanları ve özel sektör başta olmak üzere sağlık ve temizlik hizmetleri gibi birçok alanda çalışanlar iş bıraktı. Grev nedeniyle ülkede hayat durma noktasına gelirken, günlerdir toplanmayan çöpler sokaklarda yığıldı. Sağlık sektörünün de etkilendiği grevlere ayrıca polislerin de katıldığı ve bazı karakollarda yeterli personelin bulunmadığı bildirildi. Grevlerde şimdiye kadar herhangi bir olay yaşanmazken, yarın sabah itibarıyla ülkede hayatın normale dönmesi bekleniyor.

Hükümetin politikaları protesto ediliyor

Belçika'da ülkenin borç yükünün artması ve askeri harcamaların öncelikli hale gelmesi gibi nedenlerle hükümet bir dizi reform kararı aldı. Söz konusu kararlar başta iş yükü arttığı halde yeni personel alamayan kamu kurumlarında çalışanları zor durumda bıraktı. Ayrıca hükümetin asker, polis, itfaiyeci, demiryolu personeli gibi düzensiz saatlerde çalışan memurların kadro haklarının gelecekte verilmemesi ve erken emeklilik seçeneğinin kaldırılarak 67 yaşında emekli olma zorunluluğu getirmesi ülkede büyük tepkiye neden oldu. Eğitim alanında kısıtlamalar ve öğretmenlere ücretsiz ek ders yükü getirilmesi gibi konular grevlerin sebepleri arasında yer aldı. Ayrıca 2026'nın Şubat ayından itibaren ülkede 150 bin kişinin işsizlik sigortasına son verilecek olması büyük tepkilere neden oldu.

"Herhangi bir baskı hissetmedim"

Son haftalarda bütçe krizi nedeniyle dağılma noktasına gelen hükümet kanadında ise greve karşı büyük bir duyarsızlık yaşanıyor. Hafta sonu 20 saatlik bir toplantıyla bütçe anlaşması sağlayan ve adeta koltuğunu kurtaran Başbakan Bart de Wever'in 3 günlük grevlere ilişkin, "Biz bütçe konusuna yoğunlaştık ve o konuda çalıştık. Emin olun içeride dışarıdan gelen herhangi bir baskı hissetmedim" ifadelerini kullanması tepkilere neden oldu. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
