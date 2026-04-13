Haberler

Belçika'da ABD-İran gerilimi nedeniyle akaryakıta yeni zam: İstasyonlarda kuyruk oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'da ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi. Fiyat artışını duyuran Belçika Ekonomi Bakanlığı, tavan fiyatları artırma kararı aldı. Akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Belçika'da ABD- İran müzakerelerinden sonuç çıkmaması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağı haberi, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşmasına neden oldu.

BELÇİKA'DA AKARYAKIT KRİZİ

ABD- İran müzakerelerinden sonuç çıkmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukası petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken, Belçika'da iki kez fiyat rekoru kıran akaryakıt yeniden yükselişe geçti. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin kesilmesi ve gerginliğin yeniden tırmanmaya başlaması, Avrupa'daki akaryakıt fiyatlarında yeniden yükselişe neden oldu. Müzakereler sayesinde fiyatlarda gerileme yaşanması üzerine Belçika tarafından duyurulan indirim sevinci kısa sürdü.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Son haftaların en düşük seviyelerinden başlayan benzin ve dizel fiyatları, gün içinde gelen açıklamayla yükselişe geçti. Belçika Ekonomi Bakanlığı, petrol ürünleri tavan fiyatlarını yeniden yükseltme kararı aldı. Kararın duyulması üzerine vatandaşlar istasyonlara akın etti. Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu.

Orta Doğu'daki çatışmalar öncesi 1,5 euronun altındaki dizel litre fiyatı, son zamlardan sonra 2,22 euroyu aşacak. Benzinin litre fiyatı ise 1,894 euro olacak. Bu fiyatlar pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yürürlüğe girecek. Bu zam artışı öncesi vatandaşlar depolarını doldurmaya çalışırken, bazı pompalar ürün kalmadığı için hizmet veremez hale geldi. - LIEGE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

