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Bayramda Bodrum plajları doldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayramda Bodrum plajları doldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk günü plajlar doldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk günü plajlar doldu. Yerli ve yabancı turistler denizin tadını doyasıya çıkardı.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler günler öncesinde kente gelmeye başlarken, kentin işlek caddelerinde de hareketlilik yaşandı. Kurban Bayramı'nın birinci gününde yerli ve yabancı turistler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte soluğu denizde aldı. Başta Bitez, Gümbet, Ortakent, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göltürkbükü olmak üzere plajlar yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bazı vatandaşlar denize girip serinlerken, bazıları ise şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Türkiye Bodrum Muğla Yerel Haberler

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