Haberler

Sivas sokakları Taksim Meydanı'nı aratmadı: Gurbette yaşayan Sivaslılar memleketine akın etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul başta olmak üzere farklı illerde yaşayan Sivaslılar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine döndü. On binlerce kişinin akınıyla Sivas’ın cadde ve sokakları Taksim Meydanı’nı aratmayacak kadar kalabalıklaştı. Esnaf, 'İstanbul boşaldı, Sivas doldu' diyerek yoğunluğu anlattı.

İstanbul başta olmak üzere farklı illerde yaşayan Sivaslılar memleketine akın etti. On binlerce kişinin memleketine dönüşüyle Sivas'ın cadde ve sokakları Taksim Meydanı'nı aratmadı.

İl dışında yaşayan Sivaslılar 9 günlük bayram tatilini fırsat bildi. Kurban Bayramı nedeniyle memleketine dönen Sivaslılar, arefe günü soluğu çarşı ve pazarda aldı. Sirer ve Bankalar Caddesi'ndeki bayram pazarı yoğun ilgi gördü. Yaya ve araç trafiğinin arttığı kentte, cadde ve sokaklarda insan seli oluştu. İstanbul'un en kalabalık caddelerinden birisi olan Taksim'i andıran kalabalık, dron ile görüntülendi.

"İstanbul boşaldı, Sivas doldu"

Oluşan kalabalığı anlatan esnaf Şaban Torun, "İstanbul boşaldı, Sivas doldu. Bütün İstanbul Sivas'a geldi. Sivas, şu anda tıklım tıklım ve iğne atsanız düşmez" dedi.

"Sivas mahşer yeri gibi"

Kentte bayram öncesi kalabalığın arttığını söyleyen Eyüp Yanmaz, "Sivas bayramlarda çok kalabalık oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerden Sivas'a geliyorlar. Şehrimiz çok kalabalık ve çok güzel. Adım atacak yer yok şu anda ve esnaf olarak çok mutluyuz. Sivas mahşer yeri gibi gerçekten" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Uğurcan'dan çok çarpıcı Fenerbahçe itirafı
Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Jose Mourinho'ya beklemediği bir şok

Ellerini ovuşturarak bekliyordu! Mourinho'ya beklemediği bir şok
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Elenen yarışmacı, Sercan'ın özel hayatını ifşa etti
Altay Bayındır adım adım Beşiktaş'a

Ezeli rakibe transfer oluyor

Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler

Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Kalabalık dikkat çekti
Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti

Arabasında iki saat uyuyakaldı, görme yetisini yüzde 90 kaybetti