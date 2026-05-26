Gaziantep'te 9 günlük bayram tatilinde yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla Gaziantep'te gastronomi ve kültür turizmi hareketliliği yaşanıyor. Tarihi çarşılar, bakırcılar ve yöresel ürünlere yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler kent ekonomisine canlılık kattı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte gastronomi ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Gaziantep'te yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen ziyaretçiler, tarihi çarşılar, bakırcılar ve yöresel ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Özellikle tarihi çarşılarda oluşan kalabalılık esnafın yüzünü güldürürken, kentte bayram hareketliliği dikkat çekiyor. Bakırcılar çarşısı başta olmak üzere birçok noktada vatandaşlar salça, baharat, kurutmalık ve yöresel ürün alışverişi yaptı. Esnaf, bayram döneminin bereketli geçtiğini belirterek, ziyaretçilerin özellikle bakır ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Çarşılardaki hareketlilikten memnun olduklarını ifade eden esnaf, kaliteli ürünlerin ilgi gördüğünü ve bekledikleri yoğunluğun oluştuğunu dile getirdi. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların akın ettiği Gaziantep'te oteller, restoranlar ve tarihi çarşılarda yoğunluk yaşanırken, kent ekonomisine de hareketlilik yansıdı.

"Bayram bereketini yaşıyoruz"

Çarşılardaki hareketlilikten memnun olduklarını ifade eden esnaf Nusret Yılmaz, "9 günlük tatil esnaf olarak yüzümüzü güldürdü. Satışlarımız şu an çok iyi. Bayram bereketini yaşıyoruz. Bu yoğunluktan çok memnunuz" dedi.

Kenti gezmeye gelen ziyaretçilerden Esin Temur, Gaziantep'in tarihi dokusuna hayran kaldıklarını belirterek, yöresel atmosferin kendilerini etkilediğini söyledi. Vatandaşlar, Gaziantep insanının misafirperverliğinden memnun kaldıklarını ifade ederek, kentin yemek kültürü, tarihi çarşıları ve doğal yapısıyla dikkat çektiğini kaydetti.

"Gaziantep'teki atmosfer heyecan verici"

İzmir'den gelen ziyaretçilerden Sebahat Özdemir Mavi, "Bayram kültürünün Güneydoğu şehirlerinde daha yoğun yaşanıyor. Gaziantep'teki atmosfer heyecan verici. 9 günlük tatilimizi Gaziantep'te geçireceğiz. Buradaki bayramlar çok güzel" dedi. - GAZİANTEP

