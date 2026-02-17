Bayındır'da Ramazan öncesi fırınlara sıkı denetim

İzmir'in Bayındır ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fırınlara yönelik denetimlerini artırdı. İlçe genelinde gerçekleştirilen kontrollerde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla birçok kriter titizlikle incelendi.

Bayındır ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde özellikle hijyen şartları, ekmek ve pide gramajlarının mevzuata uygunluğu, fiyat etiketlerinin görünür ve doğru olması ile işletmelerin ruhsat durumları detaylı şekilde kontrol edildi. Yetkililer, Ramazan ayı öncesinde artan tüketim yoğunluğu nedeniyle denetimlerin daha da sıklaştırıldığını belirterek, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade ettiler. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı