Bayındır'da fırtına paniği yaşandı, pazar yerinde tezgahlar dağıldı

Bayındır'da aniden etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle pazar yerinde büyük panik yaşandı. Devrilen tezgahlardaki ürünler çevreye savrulurken, vatandaşlar da güvenli alanlara sığınmaya çalıştı.

Olay, Bayındır ilçesine bağlı Çırpı Semti'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Alışverişin yoğun olduğu sırada aniden etkisini artıran fırtına, paniğe yol açtı. Pazar alanını etkisi altına alan kuvvetli rüzgar nedeniyle tezgahlar devrilirken, ürünlerde etrafa savruldu. Yaşanan panik sırasında vatandaşlar güvenli alanlara ulaşabilmek için koşuştururken, pazar yerini yoğun bir toz bulutu kapladı. Görgü tanıkları, birkaç dakika süren olay sırasında pazar yerinin adeta savaş alanına döndüğünü ifade etti.

Şiddetli rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından pazarcı esnafı ve vatandaşlar tezgahları ve malzemeleri yeniden toplamaya çalışırken, olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı