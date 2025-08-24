Bayburt Valisi Eldivan, Usta Öğreticilerin Eserlerini İnceledi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, Bayburt Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinin el emeği göz nuru eserlerini sergiledikleri ve satışa sundukları iş yerlerine ziyarette bulundu.

Dede Korkut Şehir Müzesi bahçesinde yer alan Arasta Bayburt hediyelik eşya satış alanlarını gezen Vali Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelerek, yapılan çalışmaları yakından inceledi. Her bir ürünün özenle hazırlandığını, yapılan çalışmaların dikkat çektiğini belirten Vali Eldivan, "El emeği ve göz nuruyla hazırlanan bu eserler, hem kültürel mirasımızın yaşatılması hem de kadınlarımızın üretime katılımı açısından çok kıymetli. Emek veren tüm usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi yürekten kutluyorum" dedi. - BAYBURT