Bayburt Valisi Eldivan, Defterdarlıkta yeni Defterdar Gönültaş'tan bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Defterdarlıkta incelemelerde bulunarak Defterdar Güngör Gönültaş'tan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Eldivan, yeni görevine başlayan Gönültaş'a başarılar dileyip kamu hizmetlerinde kurumlar arası koordinasyonun önemine değindi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Defterdarlığında incelemelerde bulunarak kurumun yürüttüğü çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında Defterdar Güngör Gönültaş'tan bilgi aldı.
Defterdarlık birimlerini gezen Vali Eldivan, kurumun faaliyetleri ve personelin çalışma süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni görevine başlayan Defterdar Güngör Gönültaş'a başarılar dileyen Vali Eldivan, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinde kurumlar arası koordinasyonun önemine değindi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı