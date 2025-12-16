Bayburt'ta yerli ve milli ürünler sergilendi

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Bayburt Şehit Nevzat Kaya İlkokulunda program düzenlenerek, yerli ve milli ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Programda, yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli ürünler ile öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar sergilendi. Okul bahçesinde kurulan stantlarda jandarma ve emniyete ait milli teknoloji araçları hakkında bilgiler verilerek, yerli otomobil modelleri öğrencilere tanıtıldı.

Hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ve başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Katılımcılar daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi ile çeşitli kurum ve okullar tarafından açılan stantları gezerek, ürünleri inceleme fırsatı buldu. Programa, Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT