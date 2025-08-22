Bayburt'ta Şap Hastalığına Karşı Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Yaklaşan sonbahar dönemi öncesi hayvan sağlığını korumak ve verim kayıplarını engellemek amacıyla Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bulaşıcı olan şap hastalığına karşı kapsamlı bir aşılama kampanyası başlatıldı.

Kampanya öncesinde yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarıyla hijyen şartları en üst düzeye çıkarılırken, veteriner hekimler tarafından hayvanlara şap aşısı uygulanmaya başlandı. Yetiştiricilerin ekonomik kayıplar yaşamasının önüne geçmeyi hedefleyen aşılama çalışmalarının il genelinde devam edeceği öğrenildi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri için ciddi riskler taşıyan şap hastalığının yayılmasının engellenmesiyle hem hayvan sağlığının korunması hem de ülke hayvancılığının sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. - BAYBURT