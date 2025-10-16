Bayburt Gençlik Merkezi, Öğrencilere 'Okullar Merkezimde' Projesiyle Eğlenceli Günler Sunuyor

Bayburt Gençlik Merkezi, 'Okullar Merkezimde' projesi çerçevesinde Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ve Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu öğrencilerini misafir etti. Merkezde yapılan çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler merkezin faaliyetleri, kulüpleri, kampları ve gezi programları hakkında bilgilendirildi. Gençlik liderleri eşliğinde merkezdeki atölyeleri gezen öğrenciler, düzenlenen istasyon etkinliklerine katıldı. Öğrenciler günün sonunda ok atma etkinliğiyle, ok atmanın kurallarını ve inceliklerini öğrendiler.

Okullar Merkezimde projesi ile öğrenciler, Gençlik Merkezi tarafından sunulan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yakından tanıma imkanı buluyor. - BAYBURT