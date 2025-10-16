Haberler

Bayburt Gençlik Merkezi, Öğrencilere 'Okullar Merkezimde' Projesiyle Eğlenceli Günler Sunuyor

Bayburt Gençlik Merkezi, Öğrencilere 'Okullar Merkezimde' Projesiyle Eğlenceli Günler Sunuyor
Bayburt Gençlik Merkezi, 'Okullar Merkezimde' projesi kapsamında Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ve Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Etkinliklerde öğrencilere merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verildi, çeşitli atölyelere katılım sağlandı ve ok atma etkinliğiyle beceriler kazandırıldı.

Bayburt Gençlik Merkezi, 'Okullar Merkezimde' projesi çerçevesinde Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ve Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu öğrencilerini misafir etti. Merkezde yapılan çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler merkezin faaliyetleri, kulüpleri, kampları ve gezi programları hakkında bilgilendirildi. Gençlik liderleri eşliğinde merkezdeki atölyeleri gezen öğrenciler, düzenlenen istasyon etkinliklerine katıldı. Öğrenciler günün sonunda ok atma etkinliğiyle, ok atmanın kurallarını ve inceliklerini öğrendiler.

Okullar Merkezimde projesi ile öğrenciler, Gençlik Merkezi tarafından sunulan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yakından tanıma imkanı buluyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
