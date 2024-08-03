Bayburt'ta Marketlerde Gıda Denetimi Yapıldı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde ve Gökçedere beldesinde Demirözü İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri ile zabıta ekipleri tarafından marketlerde gıda denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimde ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini, fiyat-etiket farklılıklarının olup olmadığını incelediler. Fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulanacağını işletme sorumlularına hatırlatan ekipler, kurallara uyan işletmelere teşekkür ettiler. Gıda sektöründe uyulması gereken kuralları çalışanlara yineleyen ekipler, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini bildirdiler. - BAYBURT