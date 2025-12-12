Bayburt'ta kurum personellerine IPARD proje hazırlama eğitimi verildi

Kadın kooperatiflerine ve kadın girişimcilere yönelik desteklerin etkin kullanılabilmesi amacıyla Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, IPARD Proje Hazırlama Eğitimi verildi.

Eğitim, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) eğitmenleri Güllü Aras ve Şengül Sivaz tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde personele, IPARD Programı'nın işleyişi, başvuru süreçleri, proje hazırlama adımları ve destek kalemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. TKDK eğitmenleri, IPARD desteklerinin kadın kooperatifleri, üretici birlikleri ve kadın girişimcilerin ekonomik faaliyetlerini güçlendirmede önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Eğitimde, yatırım fikrinin projeye dönüştürülmesi üzerine durularak, uygun harcama kalemlerinin belirlenmesi, iş planı oluşturulması, maliyetlendirme çalışmaları ve başvuru dosyasının teknik gereklilikleri detaylı şekilde anlatıldı. Personellerin sorularının cevaplandırılmasıyla eğitim programı sona erdi. - BAYBURT