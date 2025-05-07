Bayburt'ta İl Genel Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 'İl Genel Meclisi 2025 Mali Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'na katıldı.

Toplantının selamlama konuşmasını yapan Vali Eldivan, İl Özel İdaresi'nin altyapı hizmetlerinden yatırımlara kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü çalışmalara değinerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini gerektiğini vurgulayarak İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin'e ve Meclis Üyelerine teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca, İl Özel İdaresi'nin 2024 yılına ait gelir ve gider kesin hesap cetvelleri görüşülerek karara bağlandı. - BAYBURT