Bayburt'ta Hayvancılığa Destek Başvuruları Başladı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı için buzağı, malak, kuzu ve oğlak destekleme başvurularının başladığını duyurdu. Üreticiler, 1 Aralık 2025 tarihine kadar müracaat edebilecekler.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik verilen destekleme başvurularının başladığını duyurdu. 2025 yılı buzağı, malak, kuzu ve oğlak destekleme başvuruları, bugün itibarıyla alınmaya başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuzu ve oğlak desteğinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğine, buzağı desteği için birliğe üye olanların Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine, üye olmayanların ise İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği belirtildi. Malak desteği için başvuruların doğrudan il/ilçe tarım müdürlükleri aracılığıyla alınacağı kaydedildi.

Destekleme başvuruları 1 Aralık 2025 tarihinde sona erecek olup, üreticilerin 1 Aralık Pazartesi gününe kadar müracaatlarını yapabilecekleri hatırlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
