Bayburt'ta Gençlik Haftası Etkinlikleri: Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

Bayburt'ta Gençlik Haftası kapsamında ' Gençlik Yürüyüşü' organize edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve vatandaşların da katıldığı yürüyüşte, öğrenciler omuzlarında Türk bayrağını taşıdı. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da yürüyüşe katılarak, belirlenen noktaları gençlerle birlikte yürüdü.

Vali Eldivan, Bayburt'ta coşkuyla kutlanan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' programı dahilinde düzenlenen Gençlik Haftası etkinliklerine katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti. - BAYBURT