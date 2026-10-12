Bayburt'ta gençler, milli boksör Onur Şipal'le Kariyer Günleri'nde buluştu

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Milli boksör ve olimpiyat sporcusu Onur Şipal, Bayburt Gençlik Merkezinde düzenlenen 'Kariyer Günleri' programında gençlerle bir araya geldi.

Genç Ofis bünyesinde gerçekleştirilen programda Şipal, spor kariyerinden edindiği deneyimleri gençlerle paylaşarak başarı, mücadele ve disiplin üzerine sohbet etti. Gençlerin kariyer yolculuğuna ilişkin konuların da ele alındığı buluşmada, spor hayatında karşılaşılan zorluklar ve hedeflere ulaşmada disiplinli çalışmanın önemi üzerinde duruldu.

Gençlerin ilgi gösterdiği program, soru-cevap ve sohbet ortamında devam etti. Etkinlikte gençler, milli sporcunun kariyer deneyimlerini dinleme ve merak ettikleri konuları kendisine yöneltme fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı