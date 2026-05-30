Haberler

Bayburtlu gençler bayramın son gününde Çoruh'un hırçın sularında kürek çekti

Bayburtlu gençler bayramın son gününde Çoruh'un hırçın sularında kürek çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Karşıgeçit köyünde, Kurban Bayramı'nın son gününde Çoruh Nehri üzerinde düzenlenen geleneksel kano ve rafting etkinliği, 16-17 yıldır devam ediyor. Profesyonel sporcu Halim Bayraktar öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte gençler, 4 saat süren zorlu parkurda adrenalin dolu anlar yaşadı. Amaç, bölgenin doğa sporları potansiyelini tanıtmak.

Bayburt'un Karşıgeçit köyünde, Kurban Bayramı'nın son gününde Çoruh Nehri üzerinde kano ve rafting etkinliği yapıldı.

Yaklaşık 16-17 senedir devem eden, geleneksel hale gelen etkinlik, köyün gençlerini ve farklı bölgelerden gelen sporseverleri bir araya getirdi. Profesyonel rafting sporcusu Halim Bayraktar'ın öncülüğünde, Karşıgeçit köyü sakinlerinin organizasyonuyla yapılan etkinlikte gençler, Çoruh Nehri'nde kürek çekti.

Karşıgeçit ile İspir arasında uzanan parkurda botlar ve bireysel kanolarla ilerleyen sporcular, dar kanyonlardan geçerek zorlu parkuru tamamladı. 4 saat süren etkinlikte, nehrin hırçın akışı gençlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Kano sporuna Çoruh Nehri'nde başladığını belirten Halim Bayraktar, etkinlikle Bayburt'un doğa sporları alanındaki potansiyeline dikkat çekmek istediklerini söyledi. Çoruh Nehri'nin rafting ve kano için önemli bir değere sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, bu sporun Bayburt'ta gelişmesini, yöre halkının bu doğal imkandan faydalanmasını ve bölgenin kültürel ile doğal zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasını istediklerini dile getirdi.

Aksiyon kameraları ve 360 derecelik ekipmanlarla kaydedilen etkinlikte, Çoruh Nehri'nin doğal güzellikleri ile zorlu parkurları öne çıktı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor

CHP'de bayramlaşma düellosu! Kalabalık her geçen saniye artıyor
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu

Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

Dünyanın beklediği zirveden ilk mesaj! Trump'ın İran planında tek şart
Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

Türk siyasetinde görülmemiş olay! Gözler Ankara'ya çevrildi
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti

Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
Korkuteli'nde kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam için seferber oldular

73 yaşındaki kayıp alzheimer hastasından sevindiren haber
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış

Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış