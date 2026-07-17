Bayburt'ta ÇKS kayıtları askıya çıktı

2026 üretim sezonu kapsamında taahhütnameye konu arazilere ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının kontrol ve itiraz süreçlerine esas askı listeleri, Bayburt'ta 15 gün süreyle askıya çıkarıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 15 Temmuz'da askıya çıkarılan listelerin 30 Temmuz 2026 tarihine kadar üreticilerin incelemesine açık olacağı duyuruldu.

Askı listelerinin ilgili Ziraat Odaları, köy ve mahalle muhtarlıkları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün web sitesindeki duyurular bölümünde üreticilerin incelemesine sunulduğu belirtilirken, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için üreticilerden kayıtlarını belirtilen süre içerisinde kontrol etmeleri istendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı