Haberler

Bayburt'ta ÇKS kayıtları askıya çıktı

Bayburt'ta ÇKS kayıtları askıya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 üretim sezonu kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarının kontrol ve itiraz süreçlerine esas askı listeleri, Bayburt'ta 15 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında üreticilerin incelemesine açıldı.

2026 üretim sezonu kapsamında taahhütnameye konu arazilere ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının kontrol ve itiraz süreçlerine esas askı listeleri, Bayburt'ta 15 gün süreyle askıya çıkarıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 15 Temmuz'da askıya çıkarılan listelerin 30 Temmuz 2026 tarihine kadar üreticilerin incelemesine açık olacağı duyuruldu.

Askı listelerinin ilgili Ziraat Odaları, köy ve mahalle muhtarlıkları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün web sitesindeki duyurular bölümünde üreticilerin incelemesine sunulduğu belirtilirken, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için üreticilerden kayıtlarını belirtilen süre içerisinde kontrol etmeleri istendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! UNICEF doğruladı

Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! Beklenen açıklama geldi
Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken canından oldu
Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı

Özel hastanede öldüren doğum! Kadın doktor tutuklandı
Sıcaklarda cep telefonunuzu uzun süre şarjda bırakmayın: Büyük riskleri var

Sıcaklarda cep telefonunuza bunu yapmayın! Felakete yol açıyor
ABD gece boyunca vurdu, İran'da ölü sayısı her geçen saat artıyor

Bombalama tüm gece sürdü! Ölü sayısı her geçen saat artıyor