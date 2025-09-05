Bayburt'ta Çiftçi Kayıt Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Bayburt'ta, 2026 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ve yeni destekleme modeli ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Ziraat Odası personelleri katıldı.

Toplantıda, üreticilerin başvuru süreci ve yeni destekleme modeline ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. 2026 üretim yılı ÇKS başvurularının 31 Aralık 2025 tarihine kadar Ziraat Odaları aracılığıyla yapılabileceği belirtilirken, e-Devlet üzerinden de başvuru imkanı olduğu kaydedildi. Toplantıda, üreticilere yapılacak bilgilendirmeler gözden geçirilirken, konu hakkında daha fazla kişiye nasıl ulaşılabileceği üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Üreticilerin başvurularını zamanında yaparak, hak ettikleri desteklerden yararlanmaları önem taşıyor. - BAYBURT