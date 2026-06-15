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Bayburt'ta ÇEDES yıl sonu şenliği düzenlendi

Bayburt'ta ÇEDES yıl sonu şenliği düzenlendi
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Bayburt'ta, ÇEDES Projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yıl sonu şenliği düzenlendi. Müftülük, Milli Eğitim ve Gençlik Spor iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte öğrenciler bilgi yarışması, oyunlar ve çeşitli aktivitelerle eğlendi. Program sonunda öğrencilere ikram ve kitap hediyesi yapıldı.

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Bayburt'ta ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yıl sonu şenliği düzenlendi.

Bayburt Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, ÇEDES Projesi çerçevesinde yıl sonu şenliği gerçekleştirildi.

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce cami merkezli hazırlanan programlarda, ortaokul ve lise öğrencileri bilgi yarışmasına katıldı.

Şenlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cami bahçelerinde oluşturulan alanlarda çeşitli oyunlar ve etkinlikler yapıldı. Öğrenciler, gün boyunca hem eğlendi hem de yıl içinde yürütülen çalışmaları değerlendirme imkanı buldu.

Program sonunda öğrencilere ikramda bulunuldu, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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