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Bayburt'ta Besiciler Yaylalara Göç Etmeye Başladı

Bayburt'ta Besiciler Yaylalara Göç Etmeye Başladı
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Bayburt'ta havaların ısınmasıyla birlikte besiciler sürülerini yüksek rakımlı yaylalara taşımaya başladı. Koyunlarından elde ettikleri süt ve etle geçimlerini sağlayan göçerler, yaylalarda doğal yaşamın zorluklarıyla mücadele ediyor.

Bayburt'ta havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte besiciler sürülerini yaylalara götürmeye başladı.

Kentte geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, küçük ve büyükbaş hayvanlarını sürü halinde yüksek rakımlı yaylalara götürüyor. Kentten yaylalara ulaşmak için 100- 150 kilometre yol kat eden besiciler, günde ise yaklaşık 15-20 kilometre yol alabiliyor. Sürü göçünün Haziran ayına kadar süreceği belirtildi. Yaylalarda kalan göçerler, koyunlarından süt ve et açısından daha iyi verim alabilmek yoğun çaba harcıyor.

Bayburt yaylaları serin havası, soğuk su kaynakları ve verimli otlaklarıyla her yıl çok sayıda göçer aileyi misafir ediyor. Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkan göçerler, yılın yaklaşık 5 ayını yüksek rakımlı yaylalarda geçiriyor. Genellikle bitki çeşitliliğinin zengin olduğu alanları tercih eden göçerler, doğayla iç içe ancak çadırlarda zorlu bir yaşam sürerek hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılıyor. Koyunlarını dağlarda otlatan göçerler, hayvanlarını günde iki kez yayla yerlerine getirerek süt sağım işlemini gerçekleştiriyor.

Koyunlarından elde ettikleri sütle peynir üreten göçerler, sattıkları ürünlerle geçimlerini sağlıyor. Yayla yollarında da at, eşek ve katırlardan faydalanan göçerler, bozayı ve kurtların koyunlara saldırısına karşı da geceleri nöbet tutuyor. El fenerleri ve Kangal köpekleri eşliğinde hayvanlarını koruyan göçerler, havaların iyice soğumaya başladığı eylül ayında yaylalardan köylerine inmeye başlıyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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