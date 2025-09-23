Bayburt'ta Ahilik Haftası'nda Kapalı Halk Pazarı Açıldı
Bayburt'ta Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Tuzcuzade Mahallesi'ndeki kapalı halk pazarı, dualarla açıldı. Açılışta protokol üyeleri esnafa hayırlı kazançlar diledi.
İl Müftüsü Bayram Danacı'nın yaptığı duanın ardından, Samet Erdaş'ın canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteri tarafından ahilik duasının mizanseni gerçekleştirildi. Açılışı yapılan kapalı halk pazarı, protokol üyeleri tarafından gezilerek, esnafa hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulunuldu.
Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, Ticaret İl Müdürü Fatma Karakaya, Bayburt Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ile oda başkanları katıldı. - BAYBURT
