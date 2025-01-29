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Bayburt'ta Acil Durum Hazırlıkları Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt'ta Acil Durum Hazırlıkları Toplantısı Gerçekleşti
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda, ildeki spor tesisleri ve diğer yapılar için acil durum önlemleri ele alındı. Vali Eldivan, periyodik bakım ve güncel mevzuata uygun planlamaların önemine vurgu yaptı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, ilde bulunan spor tesisleri, gençlik merkezi, yurt binaları, idari binalar ve diğer tüm tesislerde acil durumlar öncesinde alınması gereken önemli hususların ele alındığı toplantı gerçekleşti.

Toplantıda Vali Eldivan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tüm spor tesislerinde, özellikle yurt binalarında, makine ve elektrik tesisatı ile cihaz ve ekipmanların düzenli olarak periyodik bakımlarının yapılmasının önemine dikkat çekerek, acil durumlara karşı alınacak önlemlerin güncel mevzuatlara uygun bir şekilde planlanması gerektiğini vurguladı.

Vali Eldivan, sorumluların bu konuda hassasiyet göstermesini ve olumsuzluklara mahal vermeden gerekli tüm tedbirlerin alınmasını talimatını verdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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