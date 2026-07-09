Bayburt'ta ürün tespit çalışmaları sürüyor

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılı planlı üretim çalışmaları kapsamında ekili alanlarda ürün tespit çalışmalarını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince tarım arazilerinde incelemelerde bulunularak, ürün tespitleri gerçekleştiriliyor. Elde edilen verilerle tarımsal üretime ilişkin kayıtlar güncellenirken, üretim planlamasına yönelik saha verileri de oluşturuluyor.

Çalışmalar çerçevesinde hububat başta olmak üzere ekili alanlarda ürün deseni ve üretim durumu yerinde inceleniyor, teknik ekipler üreticilerle de bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının planlı üretim uygulamaları kapsamında yürütülen ürün tespit çalışmalarıyla, tarımsal verilerin güncel tutulması ve üretim planlamasının sahadan elde edilen bilgiler doğrultusunda şekillendirilmesi amaçlanıyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı