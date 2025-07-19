Bayburt'ta 2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Bayburt'ta 2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Bayburt’ta kamu yatırımları ve sosyo-ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği 2025 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, yatırımların zamanında ve verimli bir şekilde tamamlanmasının önemi vurgulandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında 2025 Yılı 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Yeni Hükümet Konağı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Bayburt'ta yürütülen kamu yatırımları ve sosyo-ekonomik gelişmeler ele alınarak, 2025 yılının ilk 6 aylık dönemine ait yatırım programı kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi.

Vali Eldivan, toplantıda yaptığı konuşmada kamu yatırımlarının zamanında ve verimli bir şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çekerek, kurumlar arası etkin iş birliği ve koordinasyonun başarıya giden yolda kilit rol oynadığını vurguladı.

Bayburt'un gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması adına yürütülen tüm çalışmalarda koordinasyonun ve planlamanın öneminin altı çizildi. İlgili kurumların birim amirlerinin de katıldığı toplantıda, fikir alışverişinde bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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