Bayburt'ta 2025 Projeleri Değerlendirildi

Bayburt'ta 2025 Projeleri Değerlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında 2025 yılı projeleri ve yatırım faaliyetleri değerlendirildi. Vali Eldivan, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında, 2025 yılı içerisinde İl Özel İdaresi bünyesinde yürütülen proje ve yatırım faaliyetlerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yıl boyunca sürdürülen çalışmaların mevcut durumu, bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamaların detaylı olarak değerlendirildiği toplantıda Vali Eldivan, yürütülen yatırım faaliyetlerinin yerinde ve titizlikle takibinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Söz konusu projelerin etkin ve verimli şekilde tamamlanması için azami gayretin gösterileceğini belirten Vali Eldivan, kamu kaynaklarının en doğru şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Bodrum'da ayağına ağırlık bağlayarak denize atlayan adam hayatını kaybetti

Ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan iş insanı hayatını kaybetti
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emiliano Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum

Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü

Erdoğan'ın ''Takımdan gidiyor musun'' sorusuna verilen cevap güldürdü
Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük

Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım belli oldu
Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası

Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası
Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak! Uçuşlar durduruldu

Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak! Uçuşlar durduruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.