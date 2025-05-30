Bayburt'ta 2025 Projeleri Değerlendirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında, 2025 yılı içerisinde İl Özel İdaresi bünyesinde yürütülen proje ve yatırım faaliyetlerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yıl boyunca sürdürülen çalışmaların mevcut durumu, bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamaların detaylı olarak değerlendirildiği toplantıda Vali Eldivan, yürütülen yatırım faaliyetlerinin yerinde ve titizlikle takibinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Söz konusu projelerin etkin ve verimli şekilde tamamlanması için azami gayretin gösterileceğini belirten Vali Eldivan, kamu kaynaklarının en doğru şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi. - BAYBURT