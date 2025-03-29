Bayburt- Gümüşhane Havalimanı 7 yıldır tamamlanamadı

2018'de temeli atıldı, 2020'de açılacaktı 2026'ya kaldı

BAYBURT - Yüklenici firma Bayburt Group İnşaat tarafından 7 yıl önce yapımına başlanan Bayburt-Gümüşhane Havaalanı, bitirilemediği gerekçesiyle vatandaşlardan tepki çekmeye devam ediyor. Başladığı işleri bir türlü tamamlayamayan Bayburt Group İnşaat firması, 13 yıldır Kop Tüneli'ni, 8 yıldır Vauk Tüneli'ni ve 7 yıldır Bayburt-Gümüşhane Havaalanı'nı bitiremedi.

13 Haziran 2018 tarihinde Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın temel atma töreninde konuşan dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, havaalanının 2020 yılında açılacağını duyurmuş ve artık Bayburt'a uçakla geleceğini söylemişti. Ancak 2020'de açılamayan havaalanı için bu sefer Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geç olacak ama güç olmayacak" diyerek havaalanının 2026 yılında hizmete gireceğini vurguladı. 14 Aralık 2024 tarihinde AK Parti Bayburt 8. Olağan İl Kongresi'nde Bayburtlulara müjdeyi veren Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına rağmen, inşaatın havadan görüntülenen içler acısı manzarası, havaalanının bu tarihe de yetişemeyeceği yönünde endişeleri artırdı.

Aynı yıllarda temeli atılan Rize-Artvin Havaalanı bitti Bayburt-Gümüşhane Havaalanı bitmiyor

3 Nisan 2018 tarihinde temeli atılan ve 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı 4 yılda tamamlanırken, yine 2018'de temeli atılan Bayburt-Gümüşhane Havaalanı'nın neden bitirilemediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu konuda yüklenici firmayı eleştiren vatandaşlar, Bayburt Group İnşaat'a "Yeter artık, bitiremiyorsan bırak" diyerek, sitem etti. Öte yandan, Bayburt Group İnşaat firmasının resmi internet sitesinden 8 Eylül 2020 tarihinde havaalanıyla alakalı yapılan açıklamada, ilk uçuşun 2023 yılında gerçekleşeceği belirtilmişti.

Havaalanının üstyapı çalışmaları için 400 milyon lira ödenek ayrıldı

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın üstyapı inşaatı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2025 bütçesinden 400 milyon lira ödenek ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ateş'in, 19 Şubat 2024 tarihli paylaşımında, "Bayburt-Gümüşhane Havalimanı üstyapı inşaatı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2025 bütçesinden 400 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Havalimanımızın en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine girmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bayburt'umuza desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na şükranlarımı sunuyorum" ifadeleri yer aldı.

"Uzak mesafeler yakın olsun"

Havaalanının kısa sürede biteceğine ihtimal vermeyen Muhammet Güncan, "Bu havaalanı bir şekilde biter ama kaç yılda biter onu öngöremiyorsunuz, doğru mudur?" sorusuna, "Evet, maalesef. Keşke bitse, medeniyet gelse. Bir şeylere biz de halk olarak ulaşsak. Bunlar bize lüks şeyler değil. Çoluğumuz, çocuğumuz, gençlerimiz de binsin, biz de gidip gelelim. Uzak mesafeler yakın olsun. Niye olmasın ki?" yanıtını verdi.

"Bayburtlular olarak hem Vauk Tüneli'nden, hem Kop Tüneli'nden, hem de havaalanından dolayı mağduruz"

Ulaşım anlamında Bayburt halkının büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Bayburt Group İnşaat'ın eski çalışanı Ömer Meriç, Kop Tüneli inşaatında yaşanan göçüklerde insanların hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Bayburtlular olarak biz çok mağduruz" dedi. Meriç, çalışmaların bir türlü tamamlanamamasından Bayburt Group İnşaat firmasını sorumlu tuttu.

"Tünelin temeli atıldığında 28 yaşındaydım, şimdi 41 yaşındayım"

2018 yılında tünelin temel atma töreninde bulunduğunu ve o dönem 28 yaşında olduğunu dile getiren Meriç, "Tünelin açılışını biz yaptık. O yıllarda o şirkette çalışıyorduk, 28 yaşındaydım, bugün 41 yaşındayım. İnşallah bir 13-14 sene daha bu inşaat sürmez. İsmi geçen o şirket Vauk Tüneli'ni de, Kop Tüneli'ni de açamadı. İnşallah havaalanını teslim ederler. Havaalanı ile ilgili bir bilgimiz yok ama söz verildi, 2026 dendi, o tarihte inşallah açılacak, beklentimiz o yönde" diye konuştu.

"Allah Bayburt Group'un eline kimseyi düşürmesin"

Bayburt Group İnşaat'ta 8 yıl çalıştığını, şirketin iç işleyişini iyi bildiğini ve sahiplerini yakından tanıdığını öne süren Meriç, "Allah onların eline kimseyi düşürmesin. Bu şirketin, Bayburt Group'un rabbim eline düşmanımı dahi düşürmesin" ifadelerini kullandı.