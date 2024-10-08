Batman'da Kaçak Et Kesimi Denetimleri Sürüyor
Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlıklı et tüketimini sağlamak için kaçak et kesimi denetimlerini sürdürüyor. Emniyet ekipleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilen denetimlerde 45 işletme kontrol edildi.
Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik et tüketimini sağlamak amacıyla yürüttüğü kaçak et kesimi denetimlerine devam ediyor.
Emniyet ekipleriyle koordineli olarak 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 45 işletme denetlendi. Kasaplar, yemek fabrikaları, marketler ve lokantalarda yapılan denetimlerde halk sağlığına öncelik veriliyor. - BATMAN