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Batman'da Hırsız 20 Saniyede Bisikleti Çaldı

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Batman'da bir binanın bahçesine giren hırsız, 20 saniye içerisinde kilitli bisikleti alarak kayıplara karıştı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Batman'da bahçeye giren hırsız, 20 saniyede bisikleti sırtlayıp kaçtı

BATMAN - Batman'da bir binanın bahçesine giren hırsız, 20 saniyede bisikleti sırtlayıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezindeki bir binanın bahçesine giren kimliği belirsiz hırsız, gecenin karanlığından yararlanarak bahçede kilitli bulunan bisikletin kilidini kırarak aldıktan sonra bisikleti sırtlayıp kayıplara karıştı Hırsızlık olayı bina girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bahçeye giren kişinin 20 saniye içerisinde bisikletin kilidi kırarak sırtlanıp götürdüğü yer alıyor.

Şikayetçi olan bisiklet sahibi bisikletinin bir an önce bulunmasını istedi.

Batman'da Hırsız 20 Saniyede Bisikleti Çaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN TÜR - Yerel

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