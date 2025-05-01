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Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları
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Batman'da sendikalar ve sivil toplum kuruluşları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürüyüş ve halaylarla kutlarken, inşaat işçileri işte kaldı. Ustalar, kutlamaları inşaat alanlarından izledi.

Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikalar ve sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenleyip halay çekerek kutlamalar yaparken bazı inşaat işçileri o anları izledi.

Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikalar ve sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenleyip halay çekerek kutlamalar yaptı. Bazı işçiler ise kutlamaları izlemekle yetindi.

Kent merkezindeki inşaatlarda çalışan ustalar, 1 Mayıs'ta da mesaiye devam etti. Kalıp ustası Yılmaz Çetin, "Bizde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı inşaatlarda çalışarak sürdürüyoruz" dedi.

Kutlamalar sürerken şantiyede iş başında olan inşaat ustaları, bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan meydanlardaki 1 Mayıs coşkusunu izledi. Etkinlikler, polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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