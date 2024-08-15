Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genç İstihdamında Türkiye Birincisi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, genç istihdamı ve genç girişimciliğinde Türkiye birinciliği elde etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 26 kalkınma ajansı tarafından 2022 ve 2023 yıllarında "Genç İstihdamı" teması uygulandı. Genç istihdamı teması kapsamında ajanslar bölgelerinde genç istihdamının artırılması ve genç girişimciliğinin sağlanması amacına yönelik faaliyetler önceliklendirildi. Gençlerin geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılması, becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi ve üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar için bölgeler ve iller özelinde farklılaşan fon kaynakları kullandırıldı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tema kapsamında ulusal ve bölgesel kamu, STK ve özel sektörden 52 paydaşla işbirliği kurdu, 20 milyon TL kaynak kullanarak 4 merkezin kurulumuna, 12 projenin hibe desteği almasına, 8 genç girişimin ve 1.479 istihdamın gerçekleştirilmesine öncülük etti, Türkiye genelinde koordinatör olduğu siber güvenlik çalışmalarında ve tescilli markası Siber Vatan faaliyetlerini başarıyla yürüttü.

13-14 Ağustos 2024 tarihlerinde tüm ajanslar tema faaliyetlerini arz etti ve sunuşları geniş katılımcı değerlendirici havuzunda oylandı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı temanın sahiplenilmesi, genel çıktıları, öne çıkan yenilikçi uygulama ve başarı hikayesi ve sunum performansı kriterlerinin tamamında Türkiye genelinde birinci seçilerek 2025 yılı için daha yüksek performans payı/ödeneği almaya hak kazandı.

BAKKA tarafından yapılan açıklamada, "Sürecin yönetiminde bizlerden desteklerini esirgemeyen Ajans Yönetim Kurulumuza, emeği geçen tüm personelimize, tema kapsamındaki proje ve faaliyetlerde birlikte hareket ettiğimiz yerel paydaşlarımıza ve bizlere bu fırsatı sunan Genel Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK