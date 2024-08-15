Üye Girişi
Haberler

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genç İstihdamında Türkiye Birincisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, genç istihdamı ve genç girişimciliğinde Türkiye birinciliği elde etti. Ajans, genç istihdamının artırılması ve genç girişimciliğinin sağlanması amacıyla faaliyetler gerçekleştirdi. Ayrıca siber güvenlik çalışmalarında da koordinatörlük yaptı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, genç istihdamı ve genç girişimciliğinde Türkiye birinciliği elde etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 26 kalkınma ajansı tarafından 2022 ve 2023 yıllarında "Genç İstihdamı" teması uygulandı. Genç istihdamı teması kapsamında ajanslar bölgelerinde genç istihdamının artırılması ve genç girişimciliğinin sağlanması amacına yönelik faaliyetler önceliklendirildi. Gençlerin geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılması, becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi ve üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar için bölgeler ve iller özelinde farklılaşan fon kaynakları kullandırıldı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tema kapsamında ulusal ve bölgesel kamu, STK ve özel sektörden 52 paydaşla işbirliği kurdu, 20 milyon TL kaynak kullanarak 4 merkezin kurulumuna, 12 projenin hibe desteği almasına, 8 genç girişimin ve 1.479 istihdamın gerçekleştirilmesine öncülük etti, Türkiye genelinde koordinatör olduğu siber güvenlik çalışmalarında ve tescilli markası Siber Vatan faaliyetlerini başarıyla yürüttü.

13-14 Ağustos 2024 tarihlerinde tüm ajanslar tema faaliyetlerini arz etti ve sunuşları geniş katılımcı değerlendirici havuzunda oylandı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı temanın sahiplenilmesi, genel çıktıları, öne çıkan yenilikçi uygulama ve başarı hikayesi ve sunum performansı kriterlerinin tamamında Türkiye genelinde birinci seçilerek 2025 yılı için daha yüksek performans payı/ödeneği almaya hak kazandı.

BAKKA tarafından yapılan açıklamada, "Sürecin yönetiminde bizlerden desteklerini esirgemeyen Ajans Yönetim Kurulumuza, emeği geçen tüm personelimize, tema kapsamındaki proje ve faaliyetlerde birlikte hareket ettiğimiz yerel paydaşlarımıza ve bizlere bu fırsatı sunan Genel Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batı Karadeniz Türkiye Ekonomi Ajans Yerel Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Masterchef 15 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Retro ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Retro ne zaman bitecek? MECLİS AÇILIŞ TARİHİ 2024: TBMM ne zaman açılacak? 29. Dönem açılış bilgisi… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe çeyrek altını hangi gelin aldı? HGS'ye zam mı geldi 2024? HGS geçiş ücreti ne kadar? Otoyol ve köprü geçiş ücretleri kaç TL? Emekli promosyon güncellemesi nasıl yapılır? Bankaya hangi başvuruda bulunulmalı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 15 Ağustos canlı döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Taksi ücretini ödemeyip taksiciyi darp eden hostes! Olay ne, nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Sağlık Bakanı kim? Fahrettin Koca neden yok? Fahrettin Koca görevden alındı mı? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir? League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kan vermek ne demek? Rüyada kolundan kan vermek ne anlama gelir? Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı fare görmek, eve fare girdiğini görmek ne demek? Rüyada onlarca fare görmek nedir? DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor?
title