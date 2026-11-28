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Başmakçı Kaymakamı Ahmet Turan Gel, ilçede kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar yerini tek tek gezen Kaymakam Gel, tezgah başındaki esnafa bereketli ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Ürün fiyatları, satışların durumu ve esnafın beklentileri hakkında bilgi alan Gel, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sırasında vatandaşların sorun ve isteklerini not alan Kaymakam Gel, kamu hizmetlerinin sahada vatandaşla buluşmaya devam edeceğini ifade etti. Pazar esnafı ve ilçe sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Gel'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı