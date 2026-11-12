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Başmakçı'da kadın çiftçilere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitim verildi

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Başmakçı'da kadın çiftçilere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitim verildi
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Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kadın çiftçilere tarımsal eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince verilen eğitimde kadın çiftçilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi; çalışmaların süreceği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kadın çiftçilere yönelik tarımsal eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen eğitimde, kadın çiftçilerin tarımsal bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, üretimdeki rollerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kadın çiftçilerin tarımsal üretime sunduğu katkının artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim ve yayım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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