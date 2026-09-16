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Baskil Ziraat Odası Başkanı Zilayaz: “Geçen yıl 400 lira olan kayısıyı bu yıl 250 liradan verdik”

Baskil Ziraat Odası Başkanı Zilayaz: “Geçen yıl 400 lira olan kayısıyı bu yıl 250 liradan verdik”
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Elazığ Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, "Geçen yıl 400 liradan verdiğimiz kayısıyı bu yıl 250 liradan verdik. Kayısı çok önemli bir ürün olmasına rağmen asıl problem bu ürünlerimizi pazarlayamamamız" dedi.

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ ) - Elazığ Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, "Geçen yıl 400 liradan verdiğimiz kayısıyı bu yıl 250 liradan verdik. Kayısı çok önemli bir ürün olmasına rağmen asıl problem bu ürünlerimizi pazarlayamamamız" dedi.

Zilayaz, yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye genelinde görülen zirai don nedeniyle "ürün olmadığını" ifade etti.

Kayısı bahçelerinin zirai donda büyük zarar gördüğünü belirten Zilayaz, şunları söyledi:

"İnşallah bu sene ürün olur diye temenni etmiştik, yılı kurtarmak için. Şükürler olsun öyle de oldu. Gerekli bakımları, ilaçlamaları, çalışmaları çiftçilerimiz yaparak bu sezona hazırlandılar. Bu yıl bereketli bir yıldı kayısı açısından. Tam olmasa da ürünler iyiydi. Ancak bu yıl fiyatlar çok kötüydü, üreticilerin maliyetinin altında diyeceğimiz fiyatlara sattılar. Bu durum üreticilerimizi çok mağdur etmiştir. Mazot fiyatları, gübre fiyatları, ilaç fiyatları, girdiler yüzde 70-80 oranında artarken kayısımızın fiyatı yüzde 50 geriye gitmiştir. Geçen yıl 400 liradan verdiğimiz kayısıyı bu yıl 250 liradan verdik."

Zilayaz, "stratejik ürün" kayısıda temel sorunun pazarlama olduğunu belirterek, "Kayısı çok önemli stratejik bir ürün olmasına rağmen Baskil'de üreticimiz üretiyor, üretimde hiçbir sıkıntı yok. Asıl problem bu ürünlerimizi pazarlayamıyoruz, satamıyoruz" dedi.

"BASKİL KAYISISI KENDİ ADINA TESCİLLENSİN"

Kayısının Türkiye'de özellikle Malatya ile anıldığını belirten Zilayaz, Baskil'in de önemli bir üretim merkezi olduğunu ifade etti ve Baskil kayısısının coğrafi işaretle tescillenmesini istedi.

Üreticinin maliyetlerinin altında kalan alım fiyatlarının önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Zilayaz, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısı alımı yapması gerektiğini söyledi.

Zilayaz, "TMO alım yapıyor; çay, fındık, incir alıyor, buğday alıyor, arpa alıyor; kayısı ile ilgili bir şey yok. Keşke bir açıklama yapsa, birkaç bin ton kayısı alsa insanlar rahatlayacak. Ama kayısıda bu yok. Kayısı üreticisi bu anlamda çok dertli, çok büyük sıkıntıları var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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