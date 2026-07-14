15 Temmuz 10. yılında ATSO Başkanı'ndan vurgu

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü vesilesiyle açıklamalarda bulundu.

Hain darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği eşsiz direnişe vurgu yapan Torunoğlu, iş dünyasının her koşulda milli iradenin ve devletin yanında saf tuttuğunu belirtti.

Başkan Torunoğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların sıradan bir darbe girişimi olmadığını, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, bütünlüğüne ve bağımsızlığına yönelik hain bir işgal teşebbüsü olduğunu ifade etti.

Milletin o gece yazdığı destana değinen Torunoğlu, "Bundan yıllar önce, ülkemizin geleceğini karanlığa gömmek, milletimizin özgür iradesini gasp etmek isteyen hain bir şebekenin darbe teşebbüsüne hep birlikte şahit olduk. Ancak o karanlık gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran kahraman milletimizin sarsılmaz imanı, cesareti ve vatan sevgisiyle aydınlanmıştır. Savaş uçaklarına, tanklara ve silahlara karşı göğsünü siper eden bu aziz millet; canı pahasına vatanını savunmuş, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya en net şekilde göstermiştir. Milli iradeyi zincire vurmak isteyen hain odaklara karşı milletimiz, çelikten bir iradeyle durmuş ve bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini canıyla tescillemiştir" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından Türkiye ekonomisinin ve iş dünyasının da büyük bir sınav verdiğini belirten Başkan Mehmet Torunoğlu, ekonomik istikrarın korunmasının ve üretimin devam etmesinin vatan savunmasının bir diğer cephesi olduğuna dikkat çekti.

Torunoğlu, "Bizler, Adıyaman iş dünyası ve ticaret hayatının temsilcileri olarak, demokrasinin olmadığı bir yerde serbest teşebbüsün, kalkınmanın ve ekonomik bağımsızlığın da mümkün olamayacağının bilincindeyiz. Hainlerin hedef aldığı sadece meclisimiz, kurumlarımız değil; aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik geleceğiydi. Ancak o zorlu süreçte de Türk iş dünyası olarak asla geri adım atmadık, fabrikalarımızın çarklarını döndürmeye, üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya kararlılıkla devam ettik. Bugün de aynı kararlılıktayız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, ekonomimizi küresel ölçekte daha güçlü kılmak için daha çok çalışmak, üretmek ve katma değer oluşturmak şehitlerimize olan en büyük vefa borcumuzdur. 15 Temmuz, hem bir hüzün hem de büyük bir gurur günüdür. O gece vatanı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen 251 vatan evladının acısı yüreğimizde hala tazedir. Ancak onların gösterdiği bu kahramanlık, bizlere bağımsızlığın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu her an hatırlatmaktadır. Onların bize bıraktığı bu aziz emanete, devletimize, bayrağımıza ve demokrasimize ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız. Bu anlamlı gün vesilesiyle, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm 15 Temmuz şehitlerimizi ve terörle mücadelede kaybettiğimiz bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Hainlere geçit vermeyen gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı