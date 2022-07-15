Başkan Şadi Yazıcı: "Halkımız hain girişimi milli bir şuurla yenmiştir"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Herkes sokaklara, caddelere, kışlalara akın etmişti"

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 15 Temmuz Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz'u ziyaret etti. Başkan Şadi Yazıcı, "Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile birlikte vatanını ve milletini seven herkes sokaklara, caddelere, kışlalara akın etmişti" dedi.

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından başlatılan hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşların yanı sıra Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla alana gelerek günün önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"15 Temmuz hepimizindir"

Konuya ilişkin konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Unutmadık ve unutturmayacağız. 15 Temmuz'da 251 şehidimiz var. 3 bine yakın gazimizin dökülen kanı var. Allah onlardan razı olsun. Bugün aslında şunu unutmamamız gerekiyor. 15 Temmuz gecesinde 2 olay oldu aslında. Bir kalkışma vardı, bu olayın karanlık yönüydü. Bir de bu kalkışmaya karşı bir tepki vardı. Bu açıdan baktığımızda şöyle değerlendirebiliriz. Aliye İzzetbegoviç şöyle bir ifade kullanır; ne yaparsanız yapın ama asla soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan bir soykırım tekrarlanır. Biz de unutmayıp unutturmayacağız. Bir daha tekrarlanmasın. 15 Temmuz'da verilen bir talimatla kalkışma başlamıştı. Bu talimatı, milli ve manevi değerlerimizi istismar eden, polis ve asker üniformasının arkasına gizlenen kökü dışarıdaki Fethullahçı Terör Örgütü'nün lideri vermişti. Bunun karşılığında tarihte örneği görülmeyecek olan bir tavır vardı. Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile birlikte başlayan vatanını ve milletini seven herkes sokaklara, caddelere, kışlalara akın etmişti. Karşılığında ise bu hain girişimi milli bir şuur ile yenmiştir. Bizlere muhteşem bir destan bırakmışlardır. Tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. 15 Temmuz hepimizindir" diye konuştu.