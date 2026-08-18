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SANTEK Toplantısı: Erzurum Sanayisi İçin İş Birliği ve Destekler Masada

SANTEK Toplantısı: Erzurum Sanayisi İçin İş Birliği ve Destekler Masada
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Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) toplantısı, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) toplantısı, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Şehrin sanayi ve üretim potansiyelini artırmaya yönelik hedeflerin masaya yatırıldığı toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın katıldı.

Üniversite-sanayi iş birliği ve model fabrika masada

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının temel amaçlarından biri olan üniversite ve sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekilen toplantıda, Erzurum sanayisinin gelişimi için atılacak adımlar istişare edildi. Toplantının ana gündem maddeleri arasında; sanayide verimliliği artıracak Model Fabrika kurulum süreçleri ve bölgedeki istihdamı destekleyecek planlamalar yer aldı. Sektör temsilcileri ve kurum müdürleri, üretimi destekleyecek projeler üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Teşvik ve hibe destekleri anlatıldı

Toplantının ilerleyen bölümlerinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, KUDAKA ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi yetkilileri tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı. Hazırlanan sunumlarda, özel olarak Erzurum'a ve bölge geneline sağlanan teşvikler, devlet destekleri ve hibe programlarının detayları katılımcılara aktarıldı. Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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