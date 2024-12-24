Gaziantep'in Kurtuluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, bir mesaj yayımlayarak Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü kutladı.

Başkan Mehmet Çıkmaz, Gaziantep'in düşman işgaline karşı gösterdiği üstün başarı ile kurtuluş mücadelesinin sembol şehirlerinden birisi haline geldiğini belirterek, "Antep Savunması, bir şehir halkının vatanını, namusunu ve hürriyetini çiğnetmemek için nüfusunun dörtte birini şehit verdiği, her türlü yokluğa ve yoksulluğa rağmen dönemin en modern silah ve cephanesine sahip düşmana karşı yaklaşık 11 ay direnerek yazdığı destanın adıdır. Antep, 103 yıl önce sadece düşmana karşı değil aynı zamanda yokluğa ve açlığa karşı da onurlu bir mücadele vererek tüm dünyanın saygısını kazanmıştır" dedi.

"Dünyada 'Gazi' unvanın sahip tek şehir olan Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü coşku ve sevinçle kutluyoruz" diyen Mehmet Çıkmaz, "Anteplilerin 103 yıl önce yazdığı kahramanlık destanının bayraklaşan isimleri olan Şehitkamil'i, Karayılan'ı, Şahinbey'i, Özdemir Bey'i ve daha nicelerini asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Onlar canları uğruna bizlere özgürce, huzur ve güven içinde yaşayacağımız bir vatan bıraktılar. Onların cesaret ve kahramanlığını her zaman örnek alacağız. Atalarımızın mücadele ruhunu örnek alarak, milletimiz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Al bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması için gerektiğinde canımızı vermekten kaçınmadan bize bırakılan mirasa, kutsal emanetimize sahip çıkacağız. Bu vesile ile başta Antep direnişinde can vermiş aziz şehitlerimiz olmak üzere bu toprakları kanları ile vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 25 Aralık Kurtuluş Günümüzü kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP