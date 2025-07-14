Başkan Kesikbaş, "15 Temmuz duruşu yalnızca geçmişe değil, geleceğe de yön verecek"

Başkan Kesikbaş, '15 Temmuz duruşu yalnızca geçmişe değil, geleceğe de yön verecek'
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Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 15 Temmuz duruşunun yalnızca geçmişe değil, geleceğe de yön vereceğini belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 15 Temmuz duruşunun yalnızca geçmişe değil, geleceğe de yön vereceğini belirtti.

Başkan Kesikbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "15 Temmuz, milletimizin demokrasiye, hukuka ve ortak geleceğine kararlılıkla sahip çıktığı, birlik ve beraberliğin gücünü en net şekilde ortaya koyduğu anlamlı bir gündür. Bu duruş, yalnızca geçmişe değil, geleceğe de yön verecek bir hafızadır. Demokrasimizi ve toplumsal huzurumuzu korumanın yolu, ortak değerlere birlikte sahip çıkmaktan geçiyor. 15 Temmuz'da sergilenen dayanışma, ülkemizin her zorluğu birlikte aşabilecek güçte olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle, bir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde daha ülkesine canı pahasına sahip çıkan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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