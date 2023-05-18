Başkan Kaplan; 'Gençler yarınların Türkiye'si ve Türkiye Yüzyılı için en büyük umudumuz ve güç kaynağımızdır'

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 19 Mayıs 1919'un tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Kaplan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümünü kutluyoruz. Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi tüm vatana yayıldı. Tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması bu açıdan son derece anlamlıdır" dedi.

Geleceğimizin teminatı olan, öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmenin önemine de değinen Başkan Kaplan, "Gençlerin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına, özümsemelerine ve bu ruha sahip çıkmalarına büyük önem veriyoruz. Atatürk, 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesiyle kurulan ve aydınlanan genç Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet ederek Türk Gençliğine duyduğu güveni göstermiştir. Gençler, Türkiye'nin geleceği, yarınlarımızın teminatıdır. Gençlerimiz daha çok çalışıp ileride kendilerine verilecek görevleri en iyi şekilde yerine getireceklerine inancımız tamdır. Geçmişte tarih yazmış atalarından güç alan gençliğimiz yarınların Türkiye'si ve Türkiye Yüzyılı için en büyük umudumuz ve güç kaynağımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, bundan 104 yıl önce kurtuluş müjdesini veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, aziz milletimizin ve genç kardeşlerimin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN