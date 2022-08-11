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Başkan Günel Yurttaşa Verdiği Voleybol Sahası Sözünü Tuttu

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Başkan Günel Yurttaşa Verdiği Voleybol Sahası Sözünü Tuttu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaşadıkları sitenin yakınına voleybol sahası yapılmasını isteyen yurttaş Elif Yağcılar’ın talebini zaman kaybetmeden yerine getirdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaşadıkları sitenin yakınına voleybol sahası yapılmasını isteyen yurttaş Elif Yağcılar'ın talebini zaman kaybetmeden yerine getirdi.

Soğucak Mahallesi'nde bulunan Çamlıyol Sitesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Elif Yağcılar, Başkan Günel'in Üçgözler Sitesi'nde düzenlediği yurttaş buluşmasında kendisinden oturdukları sitenin ilerisine voleybol sahası yapılmasını istedi. Toplantıda Günel'e arkadaşlarıyla birlikte spor yapmayı çok sevdiğini belirten Yağcılar, futbol ve basketbol sahalarının olmasına rağmen voleybol sahasına sahip olmadıklarını söyledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Başkan Günel'in talimatıyla harekete geçerek, Çamlıyol Sitesi'nin yaklaşık 250 metre ilerisindeki çimlik alana kısa süre içerisinde voleybol sahası yaptı.

Sporun sosyalleşmelerine önemli bir katkı sağladığını belirten Elif Yağcılar, "Talebimi başkanımıza ilettikten sonra belediye ekipleri benimle anında temasa geçerek voleybol sahasını yaptılar. Futbol ve basketbol sahasından sonra voleybol sahamız da oldu. Artık sitede yaşayan diğer arkadaşlarımla birlikte istediğimiz kadar voleybol oynayabileceğiz. Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası'nda çocuklara ve gençlere spor yaptırmak için gerekli her adımı attıklarını aktaran Başkan Ömer Günel de "Kentimizde yaşayan her yaş grubundan hemşehrimizin talepleri bizler için büyük önem taşıyor. Bu talepleri yetki ve imkanlarımız dahilinde vakit kaybetmeksizin yerine getirmeye çalışıyoruz. Elif'in de isteğini gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu olduk. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde hemşehrilerimize açık havada spor yapma imkanı sunacak alanları her geçen gün artırıyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Ömer Günel Kuşadası voleybol Futbol Yerel Haberler

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