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Başkan Çiftçi, esnafın taleplerini dinledi

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Başkan Çiftçi, esnafın taleplerini dinledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnafı ziyaret ederek öneri ve taleplerini dinledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnafı ziyaret ederek öneri ve taleplerini dinledi.

Esnafı dükkanlarında ziyaret eden Çiftçi, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Birçok insanın farklı şehirlerden Çayırova'ya gelerek hayatını burada sürdürdüğünü ve artık burayı memleketi olarak benimsediğini ifade eden Çiftçi, "Tüm hayatım Çayırova'da geçti. Hep beraber burada yaşıyoruz. El birliğiyle burayı daha güzel hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Esnafın görüş ve önerilerini dinleyen Çiftçi, istekleri not aldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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