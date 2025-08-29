Başkan Celal Kadooğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kadooğlu mesajında, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve birlik beraberlik ruhunun en güçlü göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen bu büyük mücadele, bağımsızlık ve özgürlük yolunda gösterilen azmin tarihe altın harflerle yazılmış destanıdır. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil; milletimizin yeniden varoluşunun, özgür ve bağımsız bir devlet olarak geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuştur."

Kadooğlu, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu da yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bizlere düşen görev, bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmak, milletimizin bağımsızlık ruhunu daima canlı tutmaktır. 30 Ağustos, sadece bir zafer günü değil; aynı zamanda millet olma bilincimizi güçlendiren bir bayramdır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - GAZİANTEP