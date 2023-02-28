Başkan Büyükkılıç, Konteyner Kent'te depremzedelerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentte depremzede vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç'ı 'hoş geldiniz' diyerek karşılayan vatandaşlar, Büyükşehir'in çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası deprem bölgesinde yaraların sarılması için seferberlik başlatan ve ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ile tek yürek olan Kayseri ekibine önderlik yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir an olsun depremzede vatandaşları yalnız bırakmıyor. Depremin ardından bölgede ivedilikle çalışma başlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri ve Kahramanmaraş arasında mekik dokuyarak hem deprem bölgesindeki çalışmaları hem de Kayseri'deki yardım toplama ve kente gelen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki çalışmaları titizlikle koordine etmeye devam ediyor. Büyükkılıç, bu çerçevede Kahramanmaraş'ta kısa süre içinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentteki depremzede aileleri bir an olsun yalnız bırakmıyor. Bölgede Kayseri ekibinin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, sık sık depremzede ailelerle bir araya geliyor. Büyükkılıç, konteyner kentte konaklayan 117 depremzede aileyi ziyaret ederek, çocuklarla özel olarak ilgilendi ve vatandaşların ihtiyaçlarını sordu. Konteyner kentte Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan yemek dağıtım noktasında da incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, depremzede vatandaşlarla birlikte akşam yemeği de yedi. Büyükkılıç'ı 'hoş geldiniz' diyerek karşılayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Sizlere teşekkür ediyoruz, personel arkadaşlara da emeklerinden ve sabırlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dediler. 'Sevindirmek, sarılmak, dertleriyle dertlenmek vakti' diyen Başkan Büyükkılıç, konteyner kentte depremzede vatandaş ve çocuklarla bir araya geldi. Akşam saatlerinde deprem bölgesinde görevliler ile buluşan Büyükkılıç, "Devlet-Millet el ele gönül gönüle zorlukların üstesinden geliyoruz. Bizlere gönüllerini açan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç ayrıca depremde zarar gören Ulu Camii ve Boğazkesen Camilerinde de incelemelerde bulunarak tarihi camilerde yeniden ibadet yapabilme dua ve temennisinde bulundu. İnceleme esnasında Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal da eşlik etti. - KAYSERİ